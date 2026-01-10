日本人女性は、50歳くらいで閉経を迎えるといわれています。 閉経とは実際どのような状態なのか、自分に閉経が近づいているかどうか知る方法があるのかなど、いろいろと気になっている女性も多いでしょう。 閉経後に起こりやすい病気などについても、あらかじめ知っておきたいという人もいるのではないでしょうか。 こちらで閉経が近づいているサインや閉経後に起こりやすい病気、日常を過ごすうえでの注意点についてお話してい