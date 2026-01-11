フェイエノールトに所属する上田綺世が１月10日、公式SNSで、妻でモデルの由布菜月さんが妊娠したことを報告した。「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。しばらく離れての生活になりますが、お互い支え合って頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします」また、由布さんも自身のSNSに、次のように綴り、２人の２ショットを数点公開した。「この度第一子を授かりましたことをご報告させてい