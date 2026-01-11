マイペースにひょうひょうと投げ続ける姿は、私生活でも同じだった。巨人の新人選手は7日に川崎市のジャイアンツ寮への入寮を終えた。ドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（23＝鷺宮製作所）は「いよいよスタートするなっていう気持ちです」と気持ちを引き締めていたが、持ち込んだアイテムを聞かれると思わず表情が緩んだ。社会人時代の寮ではシングルベッドだったが、巨人の寮ではセミダブルだったことからマットレスを新調した。