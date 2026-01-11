奈良県吉野町出身の人気お笑い芸人で、俳優やタレントなど幅広く活躍する、ゆりやんレトリィバァさん（３５）が１０日、初めて監督した映画作品「禍禍女（まがまがおんな）」（２月６日全国公開）のＰＲイベントを、同県橿原市のイオンモール橿原で開いた。新たな挑戦を応援しようと、古里の県民らが声援を送った。「帰ってまいりました。監督デビューは地元のみなさんのおかげ」。ゆりやんさんは詰めかけた数百人のファンらを