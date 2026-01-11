プロ野球・西武の西口文也監督が、それぞれの新天地へ挑む選手たちに寄せる期待について語りました。西武を巣立ち、新天地に挑むことになったのは古市尊選手。2021年ドラフトの育成1位で四国ILplus・徳島から西武に入団すると、2023年には支配下契約を獲得。4年目のシーズンを終えた今オフ、FAで移籍となった桑原将志選手の人的補償として、DeNAに移籍することになりました。西口監督は「ウチとしても抜けることは痛いけども、望ま