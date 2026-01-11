職人の手で焼き上げられる雌のウナギ「艶鰻」＝2025年11月、愛知県西尾市の「うなぎの兼光」ウナギの産地として知られる愛知県西尾市一色町で、雌のウナギを養殖し、新たな名物として売り出している。ウナギは成育環境によって性別が決まり、養殖ではほとんどが雄になって雌の流通はまれとされてきたが、県などが雌に育てる技術を開発し、特許を取得。濃厚な味わいでふっくらとしており「艶鰻」と名付けてブランド化した。（共同