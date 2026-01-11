Image: サンワサプライ 今やモバイルバッテリー並に持ち歩き必須だと思っているのが、「モバイルハブ」。てっとり早く言うと持ち運べるくらい小型のUSBハブで、ノートPCやタブレット、スマホを拡張するためのアイテムです。いろんなタイプがあるし、すでに持っている人も多いでしょう。でも、新製品の情報はどれだけあってもいい！ というわけで、紹介します。サンワサプライのUSB-Cモバイル