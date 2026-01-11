アルペンスキー男子の小山陽平、2大会連続出場が絶望にアルペンスキー男子の小山陽平（ベネフィット・ワンクラブ）が9日、自身のインスタグラムを更新。アキレス腱断裂の大ケガを負ったと報告した。これにより、2月のミラノ・コルティナ五輪出場が絶望となった。ファンからも「まずは治して」「焦らずに」と悲痛な叫びが上がっている。五輪開幕まで1か月を切った中、小山が自身のインスタグラムに掲載したのは、左足をギプスで