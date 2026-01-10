ビー・エム・ダブリュー株式会社は、正規ディーラーの株式会社モトーレン阪神による新拠点「BMW Premium Selection箕面／MINI箕面」が、2026年1月9日に移転オープンしたことを発表した。 同店舗は、顧客中心主義に基づく販売コンセプト「リテール・ネクスト」を導入し、開放感あるショールームや環境配慮型デザイン、デジタルツール活用による上質な購買体験を提供