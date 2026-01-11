歌手の氷川きよし（48）が、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】48歳とは思えない美貌の氷川きよし2000年にデビューして去年25周年を迎えた氷川が5年ぶりの出演。3年前に歌手活動を休止し1年8ヶ月の休養期間を経て、また成長した姿を見せている氷川。休養したのは、休みなく22年走り続け、自分の人生を考える時間を作りたかったからだという。休養中は海外での生活も体験、現地で