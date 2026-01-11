俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）が、新たにスタート。今回は、渋谷謙人が演じる前野長康を紹介する。【写真多数】豪華キャスト38人！仲野太賀、吉岡里帆、浜辺美波、小栗旬、竹中直人ら…渋谷謙人が演じる前野長康は、正勝と義兄弟の契りを結ぶも、織田家に仕えたため疎遠に。豊臣兄弟から、正勝との橋渡しを頼まれる。大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど