齋藤京子（28）が、映画では初の単独主演作「恋愛裁判」（深田晃司監督、1月23日公開）に臨んだ。日向坂46を卒業して約1年9カ月、「オリジナルの道を進みたい」と語る齋藤は、映画、ドラマ、バラエティー番組の司会など、活動の場を広げている。作品や女優業への思いなどを聞いた。【小林千穂】※日向坂46時代をあらためて実感恋愛禁止ルールを破ったアイドルが裁判にかけられる物語。主人公の裁判、周囲との人間関係を綿密に