世界的な成功を収めた偉人たちは、幼少期から優秀だったのだろうか？スティーブ・ジョブズ、ラリー・エリソン、テッド・ターナー、ウォーレン・バフェット、彼らの若き日を振り返ると、ある意外な共通点が見えてきた。成功する人が持っている資質とは？※本稿は、社会学者のライナー・ツィテルマン著、国枝成美訳『巨富を築いたビリオネアの思考法』（アルソス）の一部を抜粋・編集したものです。ジョブズの頑なな性格は学生時代か