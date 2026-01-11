俳優・中島裕翔（32）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自身の体調不良によるイベント中止を謝罪した。この日、自身が主演するWOWOW「連続ドラマW シリウスの反証」の初回が放送。中島は7日に行われる予定だった同作の完成報告会が中島の体調不良のため、前日の8日に中止になった。中島は「先日の完成報告会を楽しみにしてくださった皆様、並びにスタッフ・取材の皆様、ご迷惑とご心配をおかけして誠に申