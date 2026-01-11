歌手の郷ひろみ（７０）、タレントの上沼恵美子（７０）、女優の（６９）の大地真央“同学年”３人が１１日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜・午前７時）に出演した。今回は２週にわたっての放送で、この日は「前編」が流された。冒頭から郷と大地を目の前にして上沼は「お年玉ですよ、新年の！」と興奮。「この間、大地さんにお会いした時にホンマにきれいやな〜と。ほんと３０センチくらいのところで見させてもらっ