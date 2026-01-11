京都で410年続く老舗綿布商・永楽屋と、ニューヨーク発のライフスタイルブランドLeSportsacによる特別なコラボレーションが実現しました。長い歴史の中で受け継がれてきた手ぬぐいの図案を、日常使いしやすいポーチに落とし込んだ本コレクション。日本の美意識と現代的な機能性が調和したデザインは、持つだけで気分が上がる存在です。縁起の良さも感じられるアイテムは、自分用にもギフトにもぴったり