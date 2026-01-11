ＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシー（２９）がこのほど、デイリースポーツの取材に応じた。俳優の篠原涼子（５２）が主演する、きょう１１日スタートの日本テレビ系ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」（日曜、後１０・３０）で殺人犯役を演じる。役への意気込みや撮影の裏話、デビュー６周年を迎えたグループへの思いを語った。ドラマでは、普段の陽気なキャラクターを一変させて視聴者を引き込む。殺人犯役