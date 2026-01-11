アメリカ軍はシリアで過激派組織「イスラム国」の複数の拠点を攻撃しました。先月、「イスラム国」の攻撃でアメリカ軍の兵士ら3人が死亡したことに対する2度目の報復攻撃です。アメリカ中央軍は10日、シリア国内で過激派組織「イスラム国」の複数の拠点への攻撃を行ったと発表しました。去年12月に「イスラム国」の攻撃でアメリカ軍の兵士2人と通訳1人が死亡していて、それに対する2度目の報復攻撃だとしています。「イスラム国」