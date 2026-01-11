10日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』にニッポン放送ショウアップナイター解説者の若松勉氏が出演し、巨人・中山礼都について言及した。若松氏は中山について「いい選手。結構、パンチ力がありますよね。ひと握り短くもって打っても、結構なパンチ力、ホームランを打ったりする」と太鼓判を押した。中山は5年目の昨季、シーズン途中から内野手登録ながら外野に挑戦するな