10日夜、愛知県小牧市の路上で、歩いていた女性が後ろからきた男に現金およそ1万1000円の入ったハンドバッグを奪われた上、転倒してケガをしました。 【写真を見る】愛知・小牧市の路上で強盗傷害事件歩いていた43歳女性が、後ろから近付いてきた男に現金1万1000円入りのバッグ奪われ、前歯折るケガ 10日午後10時過ぎ、小牧市中央2丁目の路上で、小牧市に住む派遣社員の43歳の女性が歩いていたところ、後ろから近づいてきた男