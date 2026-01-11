ソフトバンクは育成ドラフト8位で大山北斗を指名テレビの前で待ち続けること4時間。116人目に呼ばれた名前にホッと一息ついた。昨年10月23日に都内のホテルで行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」。ソフトバンクから育成8位指名を受けた大山北斗投手は中大準硬式出身。NPBの現役選手では高島泰都投手（オリックス）以来となる大学準硬式野球部出身者だ。大山は沖縄・興南高時代、巨人から3位指名を受け