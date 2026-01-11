10日夜から11日未明にかけて、名古屋市をはじめ愛知県と岐阜県で交通事故が4件相次ぎ、3人が死亡1人が意識不明の重体です。 【写真を見る】10日夜から11日未明にかけ、愛知と岐阜で交通事故4件相次ぐ3人死亡し、1人が意識不明の重体 10日午後7時頃、名古屋市昭和区折戸町で、道路を歩いて渡っていた近くに住む無職眞野晃さん（82）が軽乗用車にはねられました。 眞野さんは病院に運ばれましたが意識不明の重体です。 また、1