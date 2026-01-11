プロ野球・西武は10日、新人合同自主トレを開始。練習を終えて、ドラフト1位・小島大河選手が取材に応えました。晴天の中で練習初日を終えた小島選手は「無事にこの日を迎えられてよかったですし、1年目からしっかり頑張っていこうという気持ちになりました」と笑顔。この日は多くのファンも練習見学に訪れており「緊張はしましたけど、楽しんでやれた」、「頑張れと言っていただいて励みになった」と振り返りました。練習後には、