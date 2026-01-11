年明けとともに続々とスタートを切っている2026年1月期のドラマの数々。本稿では、今クール放送される約50作品ある冬ドラマの中から、クランクイン！編集部が独自に厳選した注目の3作品を紹介したい。【写真】2026年「楽しみな冬ドラマ」ランキングTOP10＜フォトギャラリー＞■ ラブコメ×ミステリーでヒット再び？『未来のムスコ』最初に紹介したいのは、志田未来が主演する13日スタートの『未来のムスコ』（TBS系／毎週火