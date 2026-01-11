俳優・坂口健太郎が最新ショットを披露した。昨年１２月２０日以来となる投稿で、１１日までに自身のインスタグラムを更新。「夕日と一緒に、」とつづり、夕日が差し込む場所で撮影した写真をアップ。「ＯＭＥＧＡ」の腕時計を着用した。額が見えるほどの短髪で、黒髪も清潔感抜群。フォロワーは「黒髪の健太郎くんもやっぱりカッコいいな」「ハンサム」「髪型さっぱりしましたね。お似合いです。夕日を背景に、ステキです」