モデルで女優の「めるる」こと生見愛瑠が9日、自身のインスタグラムを更新。プライベート感あふれる南国での姿を公開した。 【写真】腕細っ～サングラス姿で南国降臨の人気女優 黒のノースリーブにサングラス姿の写真とともに「浮かれハイビスカスモード」と投稿。インナーを茶色にしたコーデも披露したほか、オシャレで大人っぽいスタイルだけでなく、脚の長さが際立つベンチ