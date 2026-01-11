ブラッドリー・クーパー（51）が、ネット上で広がる整形疑惑について改めて否定した。ブラッドリーは、最近は街中でも自身の顔について声をかけられることがあると明かしている。 【写真】“疑惑”なんて関係ないラブラブすぎる人気モデル ジェイソン・ベイトマン、ショーン・ヘイズ、ウィル・アーネットがホストをつとめるポッドキャスト「Smartless」に出演した際、ブラッドリ}