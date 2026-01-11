歌手の氷川きよし（48）が、12日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】タンクトップ姿の氷川きよし 2000年にデビューして昨年25周年を迎えた氷川にとっては５年ぶりの出演となる。３年前に歌手活動を休止し1年8カ月の休養期間を経て、2024年4月に活動再開を発表。休養した理由は休みなく22年走り続け、自分の人生を考える時間を作りたかったからだという。 休養中は