〈「終活は50代から始めるのがベスト」終活アドバイザーが説く心構え「親の終活は、自分の終活の第1歩」〉から続く年末年始は故郷に帰省し、親族と交流する人も多いだろう。貴重なこのタイミングで“50代からの終活”を始めることが、人生100年時代を豊かに過ごす秘訣である。親を上手に巻き込み、実家＆墓じまいに先手を打とう。（前回から続く）【写真】この記事の写真を見る（4枚）片づけに財産整理、医療や介護、葬儀の形