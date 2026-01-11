〈【衆院選「解散検討」読売が報道】全国289選挙区当落リスト早期解散なら自民、国民、参政はどうなる？《立憲、公明、維新…各政党議席も完全予測》〉から続く1月9日深夜に読売新聞が配信した高市早苗首相の解散検討記事に端を発して、1月解散説が急浮上している。 10日には総務省の担当部署が各都道府県の選挙管理委員会事務局あてに衆院選の事前準備を進めるよう通達を出すなど政界に「解散風」が突如吹き荒れている