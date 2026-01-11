〈衆議院1月解散選挙で国民民主はどうなる？→「大ブレーキ」予測に…玉木チルドレン「2人が落選危機」《衆院選289選挙区完全予測》〉から続く1月の3連休期間に突如浮上した衆議院の「1月解散論」。発端は1月9日深夜に読売新聞が配信した高市早苗首相が解散を検討している記事だった。 翌10日には総務省の担当部署が各都道府県の選挙管理委員会事務局あてに衆院選の事前準備を進めるよう通達を出し、1月解散が現実味を帯