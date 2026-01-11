激セマ踏切の先に「ららぽーと」が？東京都府中市で、大型の商業施設の出店計画が進行しています。ただ、ちょっと気になることが。出店地に面する道路の一つが、かなり狭く、素人目に見ても「これは渋滞するのでは……」と思わずにはいられないのです。 【え…！】これが大型ショッピングモールと「激セマ」人見街道です（地図／写真）場所は西武多摩川線、多磨駅の東側です。武蔵野の森公園の隣接地に、「ららぽーと」で知ら