Backpackers’ JapanとBJOは、「Arbor Onomichi」を4月に開業する。旧中国銀行尾道支店を再生した。建物は3階建て。1階と2階が吹き抜けの構造を活かして、1階部分はコーヒーショップとパブ、ホテルレセプション、ロビーが繋がるラウンジへと再生し、客室は3階部分を中心として全階層に展開した。客室は約50平方メートルのシグネチャールーム1室、ファミリールーム1室、ダブル9室、ツイン4室、ドミトリー1室の5タイプ全16室を設ける