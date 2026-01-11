米国のドナルド・トランプ大統領は1月3日、ベネズエラの首都カラカスへ軍事攻撃を行い、ニコラス・マドゥロ大統領夫妻を拘束し米国へ拉致した。主権国家へのこうした行為は、国際法と国連憲章に明らかに違反する。この米国が、同じような作戦計画を抱き続けてきたのが北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）に対してである。前編記事『ベネズエラの次は北朝鮮…トランプ大統領は、最高指導者・金正恩への「斬首作戦」を実行するのか？』