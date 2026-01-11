伊藤忠商事元社長の丹羽宇一郎さんが昨年なくなっていたことがわかりました。「老衰」とのことでしたが、丹羽さんほど、「老衰」という言葉が似合わない人はいないと思っていました。私が文藝春秋出版局長のとき、丹羽さんの最初の著書『人は仕事で磨かれる』、続いて『汗だせ、知恵だせ、もっと働け』を文藝春秋から出版していただきました。とにかく、これが社長か、と思うくらい、若々しい発想と行動力に圧倒される人でした。記