世界進出が囁かれる二宮和也'26年に開催されるツアーを最後に、グループでの活動を終了する「嵐」。メンバーの今後に注目が集まるなか、世界進出が囁かれているのが二宮和也（42歳）だ。「きっかけは'25年8月公開の主演映画『8番出口』です。業界関係者から『ヒットしない』と言われていましたが、蓋を開ければ観客動員数350万人超、興行収入50億円を突破するメガヒットとなった」（映画配給会社プロデューサー）韓国エンタメ界か