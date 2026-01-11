今日11日(日)から12日(月・成人の日)にかけて冬型の気圧配置が強まり、今季最強寒波が襲来するでしょう。北海道から九州の日本海側を中心に警報級の大雪や猛吹雪の恐れがあります。普段雪の少ない東海や四国など太平洋側にも雪雲が流れ込み、積雪となる所があるでしょう。車の立ち往生、新幹線や列車の運休、遅延など交通機関が乱れる恐れがあります。今日11日(日)から12日(月・成人の日)今季最強寒波が襲来今日11日(日)は前線を