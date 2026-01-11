ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）に出場する女子アイスホッケー代表「スマイルジャパン」は、国内での最終合宿を苫小牧市内で実施している。２０２２年北京五輪でも代表入りしたＧＫ増原海夕（２４）＝道路建設ペリグリン＝は、全試合ベンチ外だった前回大会の無念を晴らす。スマイルジャパンが史上初の準々決勝進出を果たした北京五輪から４年。増原が“初”の大舞台に立つ。「（同五輪は）すごく勉強になった大会だっ