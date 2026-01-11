日銀の利上げの本当の狙い2025年12月、政策金利が30年ぶりの水準0.75%になった。黒田前日銀総裁の時代に0.1％だった金利は、植田総裁の下で段階的に引き上げられこの水準に達した。一方で、米国や欧州、英国ではすでに利下げ局面に入っている。そうした国際環境の中でなぜ日本は利上げを続けたのか。植田総裁は記者会見で、景気回復、企業収益の堅調さ、賃上げの継続、物価上昇の見通しなどを理由に挙げ、利上げは妥当だと説明した