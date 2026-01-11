大冒険に出かけようスズキは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026』（以下TAS）において、カプコンが販売するゲーム、『モンスターハンターワイルズ』とコラボレーションした『ジムニー・ノマド・モンスターハンターワイルズエディション』（以下ノマド）と『DR-Z4Sモンスターハンターワイルズエディション』（以下DR-Z4S）を出展した。【画像】カプコンのゲームとコラボレーション！スズキ・ジムニー