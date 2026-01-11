日本地図に詳しいつもりでいても、なかなかシルエットを見ただけでは正解が分からないという人は少なくありません。今回ご紹介するシルエットは、中でも特に難しいかも！？Q.この都道府県はどこ？この都道府県は、九州の北西部にあり、伝統的な陶磁器が有名です。この地図のシルエット、どこの都道府県かわかりますか？ Answer出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/ouo-shrine-ariake-sea-tara-town-1691947336