先祖である徳川家康の肖像画と自分の顔を並べた一枚の写真がXに投稿され、「似すぎて驚いた」と話題を呼び、15万件以上の「いいね」が寄せられ、表示回数も1800万回を超えています。投稿主は、江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜の家系を継ぐ徳川慶喜家当主の山岸美喜さん（@yamagishimadam）。これまでも「慶喜に似ている」と言われることはありましたが、今回はさらに遡って「家康に似ている」という声が相次ぎました。先祖と“そっく