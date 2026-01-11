横浜市立金沢動物園が公式サイトなどを通じて、2005年に金沢動物園にやってきたモモイロペリカンのワカメの性別が、メスではなくオスだったと報告。ネット上で話題となっている。同園の公式サイトは、「当園で飼育する個体（愛称ワカメ）は2005年にメスのモモイロペリカンとして当園に導入されて以来、メスとしてご紹介しておりましたが、新たに遺伝子検査を行ったところオスであることが判明いたしました」と説明。「ペリカ