今シーズンから、8年ぶりのJ1となる「V・ファーレン長崎」。 田河 毅宜 社長にスタジオに出演していただき、昨シーズンの振り返りや「明治安田J1百年構想リーグ」の目標などを伺います。 ※くわしくは動画をご覧ください また、新加入選手についても語ります。