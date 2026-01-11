北九州市の飲食店街「鳥町食道街」一帯を襲った大規模火災から2年がたちました。被災した店舗や跡地は今、火災の記憶を胸に前へと進み続けています。 お正月ムードでにぎわう北九州市小倉北区の魚町銀天街。取材した4日も、多くの人が行き交っていました。この商店街の一角にある広場です。ここはかつて地元の人たちに親しまれていた鳥町食道街がありました。 ■神崎慎治カメラマン「一面が赤い炎に覆われています。」