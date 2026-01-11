スペイン・カタルーニャ出身の建築家で、サグラダ・ファミリアを築いたことで知られるアントニ・ガウディ。そのガウディの魅力に迫る展覧会『ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展』を取材しました。■世界初公開のガウディ手記や3D立体視メガネなどが展示『ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展』（1月10日〜3月15日まで東京・天王洲にある寺田倉庫G1ビルにて開催）は、ガウディ没後100年とサグラダ・