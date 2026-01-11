テレビアニメ『うるわしの宵の月』（TBS系毎週日曜後4：30）の第1話「王子と王子」が、きょう11日放送される。【場面カット】原作再現はどこまで？恋を予感させる表情の琥珀本作は、容姿端麗・スマートなふるまいで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵と、同じく「王子」と呼ばれる1つ上の先輩男子・市村琥珀。ともに「王子」と呼ばれる男女が繰り広げるラブストーリー。■第1話あらすじ高校1年生の滝口宵は、容姿端麗・スマー