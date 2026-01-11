橋本愛の20代ラスト写真集『MOOD BOARD：』が、30歳の誕生日である2026年1月12日（月）に発売される。それに先立ち、1月10日（土）に発売記者会見が行われた。 【撮り下ろし写真】橋本愛、会見に着物姿で登場 洋服も大好きだが文化を継承したい思いもあるそうで、着物姿で会見に登場した橋本。約13年半ぶり、2冊目となる写真集について「昨年1年間、29歳の時の自分が四季を通していろんな場所に行きました。4人の異なるカメ