セリエA 25/26の第20節 アタランタとトリノの試合が、1月11日04:45にゲヴィス・スタジアムにて行われた。 アタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはドゥバン・サパタ（FW）、シリル・ヌゴンジュ（FW）、ザカリア・アブフラル（FW）らが先発に名を連ねた。 13分に試合が動く。アタラン