まさにKファッションのルネサンスだ。ソウルの聖水洞（ソンスドン）や漢南洞（ハンナムドン）は外国人観光客にとって必須のショッピングコースとなり、オンラインではMUSINSA（ムシンサ）やABLY（エイブリー）といったファッションプラットフォームが国境を越えて疾走している。今やKファッションは狭い内需市場を抜け出し、グローバル産業へと跳躍する名実ともに転換点を迎えたのである。【写真】“見せパン”に全身シースルー…